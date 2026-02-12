Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили. Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов. Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.

Загитова — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Фигурным катанием Алина начала заниматься в четыре года в городе Альметьевске Республики Татарстан. В 2016 году дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, завоевав золото с результатом 194,37 балла, а затем стала чемпионкой мира среди юниоров, установив несколько мировых рекордов в короткой и произвольной программах.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления на турнире серии Гран-при.