Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено

Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено
Комментарии

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили. Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов. Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.

Загитова — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Фигурным катанием Алина начала заниматься в четыре года в городе Альметьевске Республики Татарстан. В 2016 году дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, завоевав золото с результатом 194,37 балла, а затем стала чемпионкой мира среди юниоров, установив несколько мировых рекордов в короткой и произвольной программах.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления на турнире серии Гран-при.

Материалы по теме
Потанин: олимпийское движение подгнивает изнутри, оно нуждается в перестройке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android