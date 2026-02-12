Фигуристка Пестова: когда лежала на операционном столе, сказали, с этим нельзя кататься

Победительница финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров Зоя Пестова, выступающая в паре с Сергеем Лагутовым, рассказала о рассечении колена, которое получила перед первенством России.

– Внезапная травма незадолго до соревнований вообще никак не повлияла на настрой?

Зоя: Если честно, это облегчило ситуацию. Когда есть что-то, на что ты можешь отвлечься и не думать только о программе, это работает в плюс. Все, кто здесь катается, всё умеют, делают на отлично на каждой тренировке, а на старте решает голова и настрой. Сейчас я думала о том, как бы поставить ногу, это не давало другим мыслям залезть в голову – и это повлияло в хорошую сторону.

Сергей: У меня так же. Случилась резкая ситуация, это заставило переключиться, добавить больше контроля, внимательнее заходить в поддержки, чтобы не тревожить ногу Зои. Помогло отвлечься.

Зоя: Тяжело было только на прошлой неделе, когда это случилось. Были эмоциональные качели, когда лежала на операционном столе, нам сказали, что с этим нельзя кататься. Я поняла, что мы не катаемся, потом через пять минут говорят, что можно кататься. Я то в слёзы, то обратно (улыбается).

Потом мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что я выступлю. Когда вышла на лёд и раскаталась, поняла, что всё хорошо.

Сергей: Спокойно стало, когда сюда приехали, потренировались, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.