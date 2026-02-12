«Что-то неземное». Российские фигуристы восхитились программой Фурнье Бодри и Сизерона

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов высказались о выступлениях олимпийских чемпионов — 2026 Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона.

– Есть ли какие-то пары или, возможно, отдельные программы, которые запомнились с международного уровня?

Сергей: Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Это непередаваемые ощущения, как они катаются, как они чувствуют друг друга…

Зоя: Может быть, это банально, но это правда что-то неземное.

Сергей: Очень нравится. Хотелось бы прийти к чему-то такому, но своему.

Зоя: Мне кажется, это какая-то эталонная постановка, можно смотреть даже в замедленной съёмке, и не будет ничего, к чему можно было бы придраться. Это очень круто (улыбается), — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.