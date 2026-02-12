Российские фигуристы Пестова и Лагутов рассказали, за кого будут болеть на Олимпиаде

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов рассказали, за кого будут болеть на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Следите ли вы за другими видами фигурного катания кроме танцев? Возможно, будете болеть за кого-то на Играх?

Сергей: Со многими знаком, давно нахожусь в этом виде спорта, болею, поддерживаю. Во всех видах в России, да и в мире многих знаю лично.

Зоя: В парах болею за грузин, Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву, хотелось бы для них хорошего результата. Из мальчиков – Илья Малинин, Ника Эгадзе в этом сезоне показал большой рост, хочется, чтобы у него тоже всё сложилось. В женском одиночном – Каори Сакамото. Это легенда (улыбается), — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.