Вице-чемпионы России среди юниоров Пестова и Лагутов ответили про переход во взрослые

Вице-чемпионы России среди юниоров Пестова и Лагутов ответили про переход во взрослые
Комментарии

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов рассказали про переход во взрослые.

– В следующем сезоне вы планируете выходить во взрослые или ещё имеете возможность покататься по юниорам?

Сергей: По возрасту я ещё прохожу, мы можем кататься в юниорах ещё сезон.

Зоя: Мы пока с тренерами не затрагивали эту тему, пока идёт сезон.

Сергей: Ещё финал Гран-при впереди, думаю, с этим позже разберёмся. Даже мыслей об этом не было, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

