Российские фигуристы Пестова и Лагутов оценили уровень конкуренции в танцах на льду

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов оценили уровень конкуренции в танцах на льду.

– Сейчас в российских танцах на льду очень повысился уровень конкуренции – что во взрослых, что в юниорах. Вы чувствуете, что вам необходима конкуренция или же не обращаете внимания на соперников?

Зоя: Конкуренция — это 100-процентный плюс, по моему мнению, даже если брать нашу группу. Мы катаемся на льду с нашими мастерскими парами и тянемся за ними. Если брать ребят в нашем разряде, то мы на всех смотрим, всё отмечаем. Всё это заряжает нас.

Сергей: Выделяем сильные стороны пар, которые с нами катаются, улучшаемся за счёт этого. Конкуренция нам помогает, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.