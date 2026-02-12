«Остались вдвоём без партнёров». Фигуристы Пестова и Лагутов — о том, как встали в пару

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов рассказали, как стали выступать в паре в танцах на льду.

– Как вы оказались в танцах на льду и встали в пару?

Зоя: Большую часть жизни я прокаталась в Кирове, а в Москву переехала, потому что случилась травма. Не каталась около полугода, решила закончить, потому что боялась выйти на лёд. Но родители настояли на том, чтобы я попробовалась в Москве, большое им спасибо, я на тот момент уже не видела себя фигуристкой. Пробовалась в группе у Ирины Владимировны и Александра Васильевича, и меня взяли.

До танцев на льду занималась одиночным катанием, в Кирове этот вид совсем не развит, каталась на уровне двойных прыжков, а потом в восемь лет перешла в танцы.

Сергей: В танцы я перешёл неожиданно для себя. Заканчивал с одиночным на год, потом выходил, мне все говорили: «Иди в танцы». В этом виде я достаточно давно, лет семь уже. Катался сначала с одной партнёршей достаточно долго, потом перешёл в группу к Ирине Владимировне и встал с другой партнёршей.

Затем так получилось, что мы с Зоей остались вдвоём без партнёров в один момент – и начали пробовать кататься вместе, сразу начало получаться, всё пошло хорошо, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.