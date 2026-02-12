«Понимаешь, что на вас ставят». Пестова/Лагутов – о выступлениях на главных стартах сезона

Победители финала Гран-при России среди юниоров в сезоне-2024/2025, серебряные и бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Пестова и Сергей Лагутов рассказали об ощущениях от выступления на трёх первенствах России.

– Вы катаетесь вместе три сезона – и три раза подряд первенство России проходит в Саранске. Можете ли сравнить эти три турнира между собой? Или, в целом, от одного места всегда одни и те же ощущения?

Сергей: Да нет, разные ощущения, я бы сказал. Дебютное первенство для меня было открытием, первый настолько важный старт. Это было что-то новое. Во второй сезон уже понимал, что происходит.

Зоя: Все три первенства здесь складывались удачно, у нас были чистые прокаты. В первом совместном сезоне у нас не было никаких ожиданий, мы просто должны были себя показать. Вообще было хорошо, что с первого же совместного сезона отобрались на Россию. На втором первенстве было уже потяжелее.

Сергей: Да, было более волнительно.

Зоя: Есть фраза о том, что с большой силой приходит большая ответственность – и это правда так. Ты уже понимаешь, что на вас ставят, надо более хорошо показывать себя.

Сергей: Нужно демонстрировать, что мы можем бороться за призовые места, показывать высокий уровень. Это добавляет нервов. В прошлом году на произвольный танец было тяжело выходить, а сейчас всё прошло очень спокойно – на ритм-танец выходили без нервов, на произвольный тоже достаточно уверенно, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.