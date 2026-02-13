Малинин — о встрече со Снуп Доггом: один из самых позитивных ребят, что я встречал

Олимпийский чемпион — 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал, как прошла встреча с известным рэпером Снуп Доггом, который посетил сборную США в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Как прошла встреча со Снуп Доггом?

– Было прикольно. Я не ожидал его увидеть. Он довольно клёвый, один из самых позитивных ребят, что я встречал. А его отношение к жизни просто вдохновляет, такая лёгкость, радость! Он пришёл к нам в Олимпийскую деревню навестить спортсменов и сказал столько всего мудрого, поделился мыслями, советами. Очень приятно, что человек такого статуса приходит и желает нам успеха, хочет помочь.

– Сделали совместное фото?

– Да, сделали несколько селфи, – сказал Малинин в интервью Okko.