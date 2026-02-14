Видео произвольной программы Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Поделиться
21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании. На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката спортсмена.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).
Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
04:36
-
04:16
-
03:23
-
02:51
-
02:44
-
02:39
-
02:27
-
02:24
-
02:17
-
02:14
-
02:04
-
02:00
-
02:00
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:33
-
00:32
-
00:25