Фигурное катание

Шоу «Ледниковый период» 2026, выпуск от 14 февраля: где смотреть онлайн, во сколько начало

В субботу, 14 февраля, состоится премьера четвёртого выпуска шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками стали только партнёрши. Всего на проекте представлены 10 пар. В состав жюри вошли Евгения Медведева, Татьяна Навка, Ильдар Гайнутдинов, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Максим Траньков.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. После третьего выпуска вперёд вышел штаб Авербуха, в активе которого 178,08 балла. У штаба Жулина — 177,74 балла.

