«Обидно за Малинина и многих мальчиков». Фигуристка Гущина — о результатах Олимпиады-2026

Фигуристка Ксения Гущина прокомментировала результаты турнира фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, фаворит турнира американец Илья Малинин занял в итоговом протоколе восьмое место.

«Вчера вечером, как многие, смотрела Олимпиаду, поздно легла спать. Болела, конечно же, за Петю [Гуменника], очень рада, что он показал такой невероятный результат. Немного, конечно, обидно, что ему не хватило всего 3 баллов до медали. И очень рада за Мишу Шайдорова, невероятная победа, для всех неожиданная. Обидно при этом за Илью Малинина, за Адама Сяо Хим Фа, вообще за многих мальчиков.

Самый эмоциональный для меня турнир Олимпиады, я смотрела с родителями, они у меня не так чтобы сильно что-то понимают в прыжках, приходилось им немножко объяснять, но наблюдать за этим было интересно», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.