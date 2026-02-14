Бойкова и Козловский объяснили возвращение олимпийской программы под «Лебединое озеро»

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, почему приняли решение вернуть олимпийскую программу под «Лебединое озеро».

Козловский: Мы в этих костюмах выступали только один раз, на Кубке Первого канала. Мы не только здесь решили откатать «Лебединое озеро», мы всю вторую половину сезона будем катать эту программу. «Убить Билла» мы катали достаточно долго и ввиду отсутствия каких-либо перспектив международных турниров в ближайшем будущем, мы решили добавить интереса во вторую половину сезона.

Все основные турниры уже прошли, мы решили сделать себе такой приятный подарок и вернуть себе нашу олимпийскую короткую программу.

Бойкова: Эти костюмы шились для Олимпийских игр, но в моменте мы приняли решение, что хотим откатать Олимпиаду в других костюмах. Эти костюмы не видели лёд практически, решили вернуть их. Не вижу смысла выходить в других, они нам нравятся, не настолько обкатанные.

Козловский: Во второй половине сезона мы просто развлекаемся, должно быть весело и интересно, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.