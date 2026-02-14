Скидки
Мать Костылевой: Лена ещё неделю назад сказала — Шайдоров выиграет Олимпиаду-2026

Комментарии

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, рассказала, что её дочь предсказывала победу казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия) ещё до старта соревнований.

«Лена ещё неделю назад сказала – Малинин не выиграет, выиграет Шайдоров. Я ей сказала, что вряд ли. Это насколько нужно всем поваляться? И Малинин повалялся. Да и японец также был неуверен в прыжках. Это я скромно сказала», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Михаил Шайдоров стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании.

