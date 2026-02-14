Козловский: мы должны были быть на Олимпиаде, происходит тотальная несправедливость

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о конкуренции в парном катании на международном уровне в отсутствие спортсменов из России, в том числе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
– Как вы оцените международное парное катание?
Козловский: Мы считаем так, что как минимум трёх спортивных дуэтов там не хватает.
– Насколько сильно влияние российского фигурного катания на международное?
Козловский: Здесь нужно отталкиваться не от формулировки «российское фигурное катание» или какой-либо другой страны. Здесь нужно отталкиваться от тех спортсменов, которые присутствуют там.
Надо понимать, что в своё время российские фигуристы вносили колоссальный вклад в развитие парного катания, потом это был немецкий дуэт, говорить даже не о дуэте хочется, а о конкретном человеке – Алёне Савченко, был китайский дуэт.
У нас спорт индивидуальный, и всё зависит от тех спортсменов, которые выступают или не выступают на турнире. Сейчас мы считаем, что мы очень конкурентоспособны на международной арене, и мы, конечно же, должны были быть на Олимпийских играх в Милане. И то, что происходит – это тотальная несправедливость.
– Достаточно ли сейчас иностранных специалистов, чтобы поддерживать высокий уровень за рубежом? Смогут ли они составить нам конкуренцию?
Козловский: Лучшие специалисты парного катания в России.
Бойкова: Многие зарубежные дуэты тренируются в России, не нужно об этом забывать, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.