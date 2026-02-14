Скидки
Дикиджи — о Малинине: Илья будто бы перестал стараться, бороться, загнался с акселем

Комментарии

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от неудачного выступления американца Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин занял восьмое место, будучи главным фаворитом на победу.

– Результаты лидеров удивили? Какую эмоцию вызвали?
– Я вообще не планировал смотреть Олимпиаду, потому что сегодня нужно выступать, но я не смог себя удержать, и пришлось смотреть все выступления до конца. Меня очень шокировал прокат Ильи Малинина, тяжело морально ему было, на него повесили такой большой груз…

Может быть, он с этим четверным акселем ещё загнался, что его не сделал, «бабочку» скрутил, хотя я думаю, что он очень хотел именно на Олимпиаде выполнить этот элемент, чтобы зафиксировать в истории. Но немного подбил его аксель, и потом Илья просто перестал уже стараться, будто бы сдался немного. Это сугубо моё мнение, как мне показалось, – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

