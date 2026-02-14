Владислав Дикиджи ответил, планирует ли исполнять четверной аксель в программе

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, планирует ли исполнять четверной аксель в своих программах в следующем сезоне.

– В мире есть всего два человека, кто прыгает на публике четверной аксель – ты и Илья Малинин. Планируешь вставить прыжок в программу на следующий сезон?

– У меня всё ещё актуальна пятиквадка, которую до сих пор собрать не могу. Один раз собрал и то, потому что звёзды все сложились, хорошо себя чувствовал. Хотелось бы накатать сначала пятиквадку, а потом уже думать об акселе, чисто войти в микроисторию, я бы прыгнул его.

Но тяжело в последнее время давался, я его не прыгал очень давно уже. Скручивал на чемпионате России по прыжкам, на тренировке в восемь утра мне хорошо было, но пару раз убрался на пятую точку и больше не прыгал, – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.