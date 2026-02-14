Шоу «Ледниковый период» — 2026, выпуск от 14 февраля: результаты, таблица

Сегодня, 14 февраля, прошёл четвёртый выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который выходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников, баллы которых складываются из оценок за технику и артистизм.

Ледниковый период. Результаты четвёртого выпуска:

1-4. Александра Степанова и Иван Скобрев — 12,00 балла.

1-4. Алёна Косторная и Никита Ушнев — 12,00.

1-4. Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов — 12,00.

1-4. Татьяна Волосожар и Семён Елистратов — 12,00.

5-6. Евгения Тарасова и Георгий Славороссов — 11,98.

5-6. Софья Акатьева и Артур Каспранов — 11,98.

7. Анна Щербакова и Константин Раскатов — 11,90.

8. Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский — 11,88.

9. Александра Трусова и Иван Жвакин — 11,80.

10. Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков — 11,68.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. После четвёртого выпуска лидирует штаб Авербуха, в активе которого 237,84 балла. У штаба Жулина — 237,10 балла.