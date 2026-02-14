Итальянский фигурист Мемола: больше всего жду возможности выступить вместе с Семененко

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что очень ждёт возможности посоревноваться с российскими фигуристами на международных соревнованиях.

— Российские фигуристы постепенно возвращаются на международную арену. Есть ли атлеты, с которыми тебе особенно интересно встретиться на льду?

— Я очень жду возможности посоревноваться со всеми ребятами, думаю, что они очень конкурентоспособны, и это будет отличной мотивацией.

Больше всего жду возможности выступить вместе с Евгением Семененко, потому что в прошлом я тренировался с ним и считаю его прекрасным человеком и спортсменом! Также мне очень любопытно посмотреть, как Лев Лазарев проявит себя во взрослой категории и на международной арене, потому что я слежу за его выступлениями с большим интересом и восхищением, — приводит слова Мемолы Team Memola Official.