Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер из Казахстана назвала Гуменника героем и величайшим спортсменом после Олимпиады

Тренер из Казахстана назвала Гуменника героем и величайшим спортсменом после Олимпиады
Комментарии

Тренер по фигурному катанию и судья первой категории Регина Шамшилова высоко оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где он занял шестое место.

«Считаю, что Пётр — герой. Такое давление не каждый выдержит. Даже не представляла, как он будет катать короткую программу, учитывая сложности при подготовке. Произвольная была мощная, что было видно и по оценкам. Если бы в короткой удался каскад, он мог бы быть и выше.

В любом случае Пётр — величайший спортсмен со сложнейшим контентом. У него впереди много времени, это был лишь первый старт такого уровня. На других соревнованиях тоже будут шансы и большие результаты», — приводит слова Шамшиловой «Советский спорт».

Материалы по теме
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android