Тренер из Казахстана назвала Гуменника героем и величайшим спортсменом после Олимпиады

Тренер по фигурному катанию и судья первой категории Регина Шамшилова высоко оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где он занял шестое место.

«Считаю, что Пётр — герой. Такое давление не каждый выдержит. Даже не представляла, как он будет катать короткую программу, учитывая сложности при подготовке. Произвольная была мощная, что было видно и по оценкам. Если бы в короткой удался каскад, он мог бы быть и выше.

В любом случае Пётр — величайший спортсмен со сложнейшим контентом. У него впереди много времени, это был лишь первый старт такого уровня. На других соревнованиях тоже будут шансы и большие результаты», — приводит слова Шамшиловой «Советский спорт».