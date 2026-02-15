Бойкова и Козловский ответили, задумываются ли о следующем олимпийском цикле

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, задумываются ли они о следующем олимпийском цикле, отметив, что им необходимо завершить текущий.

– Думали о следующем сезоне, новом олимпийском цикле?

Бойкова. Дайте этот ещё закончить.

Козловский. Нам не 17 лет, даже не 20. Поэтому для нас каждый прокат целиковых программ – это такой процесс, к которому нужно готовиться. Поэтому нам ещё осталось прокатать на финале Гран-при, на Кубке Первого канала программы.

Бойкова. Мы сегодня утром вспоминали, как на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме была тренировка в семь утра, уже ледовая. Выехали где-то в пять утра, до катка было ехать час.

Козловский. Помню, мы жили в Токио, а соревнования были в Сайтаме.

Бойкова. У нас тренировка в семь утра была, соревнования в 11. Сегодня в девять утра здесь катались, и я думала, что умру (улыбается).

Козловский. Прихожу на разминку и говорю Саше: ты же понимаешь, что мы просто разминаемся, тренировки не будет, не переживай.

Бойкова. Поэтому глобальных целей по поводу следующего цикла нет.

Козловский. Вот прямо сегодня их нет.

– А завтра?

Козловский. Завтра будем думать о следующем трёхнедельном цикле подготовки к финалу Гран-при. Мы двигаемся маленькими шажками. От большого шага можно себе что-нибудь потянуть или сломать, надо аккуратно, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.