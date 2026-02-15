Скидки
Бойкова — об Олимпиаде: болеем за наше возвращение на международную арену

Бойкова — об Олимпиаде: болеем за наше возвращение на международную арену


Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, планируют ли они смотреть соревнования пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Будете смотреть парное катание на Олимпиаде?

Бойкова. Конечно, будем.

– Планируете за кого-то болеть? Есть какие-то приоритеты?

Бойкова. Мы за себя болеем, это наш приоритет. За наше возвращение на международную арену.

Козловский. Это самое главное. У нас там выступают друзья, мы им желаем хорошего льда.

Бойкова. Удачи им желаем.

Козловский. Но всё-таки мы ждём уже нашего возвращения на международную арену, чтобы эта дисциплина была максимально справедливой и полноценной, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

