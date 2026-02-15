Бойкова и Козловский рассказали о своих задачах на вторую половину сезона

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о своих задачах на вторую половину сезона.

– Какие у вас остались эмоции от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга? Он был для вас важен?

Козловский. Турнир очень хорошо вписывался в рамки нашей подготовки ко второй половине сезона, тут надо понимать, что форма у нас далеко не оптимальная, мы специально к этому турниру не готовились, а к финалу Гран-при форму набирать ещё рано. Этот турнир для нас некий этап подготовки уже непосредственно к турниру, который будет в начале марта.

Бойкова. Мы здесь выступили с прицелом на то, чтобы не было большого перерыва между чемпионатом России и финалом Гран-при, потому что всё-таки два месяца – большой срок, очень сложно потом заново набирать форму, когда ты резко вываливаешься из неё.

Козловский. Было очень важно откатать нашу новую короткую программу на каком-либо турнире перед тем, как мы покажем её на финале Гран-при. Мне кажется, что этап подготовки прошёл хорошо, те задачи, которые мы перед собой ставили, мы их выполнили.

Необходимо было скатать целиком произвольную, прокатать короткую, она получилась удачной. В произвольной были ошибки, но прокат получился рабочий, подготовительный, в рамках общего тренировочного процесса, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.