Софья Муравьёва выиграла чемпионат Санкт-Петербурга, Ксения Гущина — вторая

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва стала победительницей на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме двух программ она получила от судей 224,39.

Второй стала Ксения Гущина с результатом 219,40, а тройку сильнейших замкнула Арина Кудлай (207,39).

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Итоговое положение:

  1. Софья Муравьёва – 224,39.
  2. Ксения Гущина – 219,40.
  3. Арина Кудлай – 207,39.
  4. Людмила Фурсова – 192,00.
  5. Мария Пулина – 190,68.
  6. Александра Чаткина – 188,80.
  7. Виктория Нестерова – 168,77.
  8. Виктория Яхонтова – 164,34.
  9. Арина Кшецкая – 160,22.
  10. Элина Ценева – 145,35.
