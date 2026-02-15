Софья Муравьёва выиграла чемпионат Санкт-Петербурга, Ксения Гущина — вторая
Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва стала победительницей на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме двух программ она получила от судей 224,39.
Второй стала Ксения Гущина с результатом 219,40, а тройку сильнейших замкнула Арина Кудлай (207,39).
Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Итоговое положение:
- Софья Муравьёва – 224,39.
- Ксения Гущина – 219,40.
- Арина Кудлай – 207,39.
- Людмила Фурсова – 192,00.
- Мария Пулина – 190,68.
- Александра Чаткина – 188,80.
- Виктория Нестерова – 168,77.
- Виктория Яхонтова – 164,34.
- Арина Кшецкая – 160,22.
- Элина Ценева – 145,35.
Материалы по теме
Комментарии