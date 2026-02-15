Софья Муравьёва выиграла чемпионат Санкт-Петербурга, Ксения Гущина — вторая

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва стала победительницей на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме двух программ она получила от судей 224,39.

Второй стала Ксения Гущина с результатом 219,40, а тройку сильнейших замкнула Арина Кудлай (207,39).

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины. Итоговое положение:

Софья Муравьёва – 224,39. Ксения Гущина – 219,40. Арина Кудлай – 207,39. Людмила Фурсова – 192,00. Мария Пулина – 190,68. Александра Чаткина – 188,80. Виктория Нестерова – 168,77. Виктория Яхонтова – 164,34. Арина Кшецкая – 160,22. Элина Ценева – 145,35.