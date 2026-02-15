Фигурист Угожаев остался разочарован финалом сериала «Очень странные дела»

Российский фигурист Николай Угожаев оценил прокат на чемпионате Санкт-Петербурга. По итогам короткой программы он занял восьмое место.

– Как вам прокат на чемпионате Санкт-Петербурга?

– Лучше, чем вчера, на все 100% доволен прокатом, собрался, сделал три каскада нормально.

– Турнир для вас был, скорее, тренировочный?

– Больше, конечно, тренировочный, но ставил цель показать хорошие прокаты. В короткой не очень получилось, в произвольной сильно лучше было.

– Вы сменили имидж перед этим турниром. Что сподвигло?

– Решил попробовать что-то новое, потому что волосы не самые объёмные, они лезли в глаза, а сильно укорачиваться я не хотел. Сделал завивку. Это лучше смотрится, Тамара Николаевна [Москвина] одобрила. Пока буду так.

– Болельщики отмечали вашу футболку из сериала «Очень странные дела». Смотрели сериал?

– Смотрел. Я, правда, поздно запрыгнул в этот поезд, перед пятым сезоном быстро всё посмотрел, все серии. Хороший сериал, но финал немного разочаровывающий, чуть-чуть, – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.