Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Угожаев остался разочарован финалом сериала «Очень странные дела»

Фигурист Угожаев остался разочарован финалом сериала «Очень странные дела»
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев оценил прокат на чемпионате Санкт-Петербурга. По итогам короткой программы он занял восьмое место.

– Как вам прокат на чемпионате Санкт-Петербурга?
– Лучше, чем вчера, на все 100% доволен прокатом, собрался, сделал три каскада нормально.

– Турнир для вас был, скорее, тренировочный?
– Больше, конечно, тренировочный, но ставил цель показать хорошие прокаты. В короткой не очень получилось, в произвольной сильно лучше было.

– Вы сменили имидж перед этим турниром. Что сподвигло?
– Решил попробовать что-то новое, потому что волосы не самые объёмные, они лезли в глаза, а сильно укорачиваться я не хотел. Сделал завивку. Это лучше смотрится, Тамара Николаевна [Москвина] одобрила. Пока буду так.

– Болельщики отмечали вашу футболку из сериала «Очень странные дела». Смотрели сериал?
– Смотрел. Я, правда, поздно запрыгнул в этот поезд, перед пятым сезоном быстро всё посмотрел, все серии. Хороший сериал, но финал немного разочаровывающий, чуть-чуть, – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Угожаев — о Гуменнике: слеза пошла после проката, влетели на международную арену с ноги
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android