Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал о проблемах с ногой в процессе тренировок четверных прыжков.

– Какие цели ставили на чемпионат Санкт-Петербурга?

– Прежде всего, я люблю экспериментировать в Санкт-Петербурге, четверной флип не был запланирован, вчера подумал, вроде форма более-менее, можно попробовать. Очень обидно, потому что удалось сделать на шестиминутной разминке, но в программе всё-таки не обкатан.

– Пробовали четверной риттбергер на разминке, почему отказались от элемента в прокате?

– В моменте отказался, после флипа. Чтобы не было срыва в программе. Если бы взял флип, то пошёл бы и на риттбергер.

– Как в целом себя ощущаете? Долго не было соревновательных прокатов.

– В этом и заключался эксперимент. Начиная с прыжкового турнира прошло две недели. Тренировался на льду на прошлой неделе всего два часа, за всю неделю. И на этой неделе всего два часа тренировался. Это связано с тем, что я на прыжковом турнире натёр ногу. Значительно увеличено было количество четверных лутцев и флипов на тренировках, большое количество, натёр ногу, и всё сбилось.

На этой неделе вышел на лёд в понедельник, снова натёр, вышел в пятницу, подъезжаю к Алексею Николаевичу и рассуждаем с ним, стоит участвовать или нет. Алексей Николаевич сначала сомневался, потому что непривычно, когда спортсмен столько не тренируется, но хочет выступать. Но побеседовал с ним, и договорились: если катаю чисто короткую на тренировке – значит, выступаю. Прокатал чисто короткую, и мне разрешили выступить.

– Есть болезненные ощущения в ногах?

– Поэтому я и делал перерывы. Переживали из-за лутца, техника ещё изменилась, такая побочка. Но я горел желанием выступать в Питере, эксперимент удачный. Дальше будем работать, надеюсь, нога беспокоить больше не будет, будем идти в хорошем привычном режиме, – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.