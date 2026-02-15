Скидки
Илья Малинин примет участие на чемпионате мира — 2026 в Праге

Илья Малинин примет участие на чемпионате мира — 2026 в Праге
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин примет участие на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Праге (Чехия). Об этом сообщает американский журналист Филипп Херш в социальной сети Х со ссылкой на агента Малинина Ари Закаряна.

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. На счету Малинина три победы в финалах Гран-при. Американец является обладателем рекордных баллов за произвольную программу (238,24).

Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
