Авербух сообщил, что Гуменник должен выступить на гала‑шоу в честь 85‑летия Алексея Мишина

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух сообщил, что чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник должен выступить на гала‑шоу в честь 85‑летия заслуженного тренера России Алексея Мишина. Мишину 8 марта исполнится 85 лет. Гуменник ранее тренировался под его руководством.

«12 марта планируется выступление Петра Гуменника на юбилее Алексея Мишина в Санкт‑Петербурге. Я — режиссёр этого событийного гала‑шоу», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, Пётр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии. По итогам двух прокатов Гуменник получил 271,21 балла (86,72 балла за короткую программу и 184,49 балла за произвольную).