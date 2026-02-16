Японская журналистка рассказала, какая российская фигуристка самая популярная в её стране

Журналистка из Японии ответила на вопрос коллеги из России, кто является самой популярной российской фигуристкой среди японских болельщиков этого вида спорта.

«Пара десятков журналистов со всего мира ожидали Аделию Петросян. Японская коллега подготовилась основательно — вбила вопросы в переводчик, чтобы показать их нашей фигуристке. Спросил у неё, кто самый популярный российский фигурист в Японии. Ответила, что Алина Загитова», — рассказал журналист издания Sport24.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, серебряный призёр Игр-2018 в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы и чемпионка России.