Галлямов опубликовал пост в честь девятой годовщины начала работы в паре с Мишиной

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов, выступпающий в паре Анастасией Мишиной, опубликовал пост в честь девятой годовщины образования дуэта.

«Сегодня нашей паре девять лет. Знаете, в фигурном катании важно вовремя подхватить партнёра. Если посчитать, сколько километров льда мы накатали вместе — можно пешком дойти до другой страны.

Спасибо, что девять лет вы подхватываете нас — в моменты грусти, после неудачных стартов и просто в обычной жизни.

С вами любой «каскад» по плечу. Вы — наша лучшая музыка, наша идеальная дорожка шагов и наша самая сложная, но любимая поддержка», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.