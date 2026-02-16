Скидки
Ушёл из жизни заслуженный тренер России по танцам на льду Геннадий Аккерман

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман скоропостижно скончался на 72-м году жизни, сообщает ФФККР. Отпевание и прощание с Аккерманом пройдёт в четверг, 19 февраля, в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Геннадия Германовича Аккермана. Светлая память о замечательном человеке и высококлассном специалисте останется жить в наших сердцах…» — говорится в заявлении ФФККР.

С Аккерманом в разное время сотрудничали такие известные спортсмены, как призёры Олимпиад и чемпионы мира в танцах на льду Марина Анисина, Илья Авербух, Александр Жулин, Олег Волков и другие.

