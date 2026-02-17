Скидки
В какое время Аделия Петросян выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представит свою короткую программу в рамках соревнований женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В прямом эфире короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Старт прокатов КП женщин на ОИ назначен на 20:45 мск. Выход на лёд Петросян состоится примерно в 20:59 мск.

Петросян прилетела в Милан 15 февраля и пропустила первую тренировку из-за усталости. Уже 16-го она вышла на лёд и вне прогона сделала тройной лутц, тройной сальхов и четверной тулуп.

Напомним, это заключительная дисциплина в фигурном катании в рамках Олимпийских игр — 2026.

Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой

