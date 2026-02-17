«Пока не тренируется». Мать Костылевой сообщила о болезни дочери за две недели до ФГП

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, сообщила, что её дочь заболела и не тренируется перед финалом Гран-при России среди юниоров.

«Пожелайте Леночке скорейшего выздоровления и успеть подготовиться к финалу Гран-при России, который состоится 4-6 марта в Челябинске. Уже через две недели. Пока Лена не тренируется», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

В декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года, через месяц после смены штаба, фигуристка вернулась обратно к Евгению Плющенко.