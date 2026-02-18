«Отец квадов». Илья Малинин поздравил своего папу Романа Скорнякова с 50-летием

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин поздравил своего папу с днём рождения. 17 февраля Роману Скорнякову исполнилось 50 лет.

«С днём рождения лучшего папу в мире. Я очень сильно тебя люблю. Отец квадов Роман», — написал Малинин на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Малинина

Роман Скорняков выступал в мужском одиночном катании за Россию и Узбекистан. Сейчас он является тренером Ильи.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Илья Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.