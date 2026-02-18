Скидки
Алиса Лью озвучила свою цель перед произвольной программой на Олимпийских играх — 2026

Алиса Лью озвучила свою цель перед произвольной программой на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью озвучила свою цель перед произвольной программой на Олимпийских игр 2026 года в Италии.

— Какую цель ты ставишь перед собой?
— Я действительно хочу сделать классный прокат, сделать лучше, чем раньше, чем это было в командном турнире. Я думаю, что это было классное выступление, но я могу быть лучше. И я верю, что могу сделать это для зрителей, — сказала Лью в эфире Okko.

По итогам короткой программы Лью стала третьей. Судьи оценили её выступление в 76,59 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

