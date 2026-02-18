Даниил Глейхенгауз ответил, считает ли себя тренером-злодеем

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что не считает себя тренером-злодеем для своих учеников.

— Вам комфортно быть злодеем?

— Не чувствую себя прямо злодеем, поэтому комфортно. Я всё-таки стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так. Потому что всё, что я делаю и говорю, — для того, чтобы результат улучшился или этот спортсмен добился в спорте самых высоких результатов.

Конечно, если ты просто кричишь или без уважения к спортсмену относишься, он это почувствует и не будет тебе доверять. А когда он понимает, что даже если ты где-то немножко давишь, но это важно для дела, то будет результат, — приводит слова Глейхенгауза Maxim Online.