Глейхенгауз объяснил, почему считал кумиром Ягудина, а не Плющенко

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин был его спортивным кумиром в юном возрасте.
— У вас кумиры такого плана были?
— Как спортсмен у меня был кумир Алексей Ягудин. Я хотел быть таким же, как он. А что касается жизненных вещей, то для меня был примером мой отец. Понятное дело, что мы хотели быть человеком-пауком или кем-то ещё. Но это не про кумира, а про супергероя.
— Почему Ягудин, а не Плющенко?
— В том возрасте, мне кажется, ты не супер что-то анализируешь или делаешь выбор осознанно. Мне просто нравились программы Леши Ягудина, — приводит слова Глейхенгауза Maxim Online.