Даниил Глейхенгауз высказался о строгости тренеров в фигурном катании

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к жёсткости и строгости тренеров по отношению к фигуристам.

— Без жёсткости олимпийских чемпионов не воспитать?

— На нашем опыте могу сказать, что да, именно так. Огромная разница между просто занятием спортом для удовольствия и спортом больших достижений. Спорт больших достижений — это про преодоление, про трудности, а человек не может каждый день чего-то хотеть делать.

Мы, люди, в целом ленивые. Что на работу, что на тренировки ходить бывает лень. Если тебя никто не будет мотивировать или объяснять, почему тебе это надо, ты иногда будешь делать всё или в полноги, или вообще откажешься. Поэтому, да, конечно же, дисциплина и какая-то строгость необходимы в тренировочном процессе, — приводит слова Глейхенгауза Maxim Online.