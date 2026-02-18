Камила Валиева рассказала о работе с Соколовской, вспомнив штаб Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от работы в группе тренера Светланы Соколовской, поблагодарив при этом свой предыдущий тренерский штаб Этери Тутберидзе.

— Как вам тренироваться в группе Светланы Соколовской?

— Ну, во-первых, я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за всё, чему меня научили, что дали в плане развития меня как фигуристки. Я буду помнить это всегда. Светлане Владимировне я безумно благодарна за то, что взяла меня в свою группу. Конечно, всё будет зависеть от меня и моего подхода к тренировкам. Но и сама атмосфера внутри группы с Марком Кондратюком, Гришей Фёдоровым — это большое удовольствие, потому что они всегда тебя поддержат, помогут. И весь тренерский штаб просто потрясающий. Я буду стараться отдаваться на тренировках полностью, чтобы мы все вместе увидели результат.

— Как изменился ваш подход к тренировкам?

— Скорее больше пришло осознанности: для чего я это делаю и что нужно делать, чтобы не погубить здоровье. Появилось удовольствие от процесса, — приводит слова Валиевой ДоброFon.