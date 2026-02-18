Валиева рассказала о работе над четверным прыжком и тройным акселем после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о текущем состоянии своих прыжковых элементов на тренировках после возвращения на лёд.

— Какой прыжок/элемент сейчас даётся легче/сложнее всего?

– Пока все прыжки 50 на 50. Они довольно тяжёлые. На мой взгляд, не хватает накатанности, напрыганности, поэтому работать и ещё раз работать.

— Сложно ли было восстановить четверной тулуп? Не было ли страшно?

— Было и сложно, и страшно. Не понятно, что из этого было первым. Я очень благодарна тренерскому штабу, что так мягко меня подготовили, всегда помогали. Результат прекрасный, осталось только наработать прыжки в программах и делать на всю свою мощь.

— Есть ли теперь планы по тройному акселю?

— Как говорят, слона нужно есть по кусочкам, поэтому мы очень плавно работаем над всем, чтобы вернуть то, что было, и выучить что-то новое. Не форсируя события, где-то точно есть в планах, — приводит слова Валиевой ДоброFon.