Аделия Петросян прошла проверку на допинг после произвольной программы на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прошла проверку на допинг после произвольной программы на Олимпийских играх — 2026. После соревнований россиянка вошла в список спортсменок, которых вызвали на допинг-контроль, сообщает «РИА Новости».

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

