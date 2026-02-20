Аделия Петросян прошла проверку на допинг после произвольной программы на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян прошла проверку на допинг после произвольной программы на Олимпийских играх — 2026. После соревнований россиянка вошла в список спортсменок, которых вызвали на допинг-контроль, сообщает «РИА Новости».

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.