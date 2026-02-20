Аделия Петросян занимает 34-е место в обновлённом рейтинге ISU
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян занимает 34-е место в обновлённом рейтинге ISU по результатам Олимпийских игр — 2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
Лидером является олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью. На втором месте расположилась представительница Японии Каори Сакамото. Третья — Монэ Тиба (Япония).
Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.
