Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян занимает 34-е место в обновлённом рейтинге ISU по результатам Олимпийских игр — 2026.

Лидером является олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью. На втором месте расположилась представительница Японии Каори Сакамото. Третья — Монэ Тиба (Япония).

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.