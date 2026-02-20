Скидки
Плющенко, Ягудин и Урманов примут участие в шоу к юбилею Мишина

Плющенко, Ягудин и Урманов примут участие в шоу к юбилею Мишина
11 и 12 марта в СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург) состоится юбилейный концерт в честь 85-летия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Алексея Мишина. В состав вошли многие титулованные фигуристы России, включая действующих спортсменов. «Чемпионату» стал известен предварительный состав участников мероприятия.

11 марта: Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/ Иван Букин, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Артур Гачинский, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Глеб Лутфуллин, Софья Муравьёва, Агата Петрова, Роман Хамзин, Герман Ленков, Анатолий Сластин/Григорий Забелло.

12 марта: Алексей Урманов, Евгений Плющенко, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елена Костылева, Александр Плющенко, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Артур Гачинский, ЕлизаветаТуктамышева, Евгений Семененко, Софья Самодурова, Глеб Лутфуллин, Софья Муравьёва, Агата Петрова, Роман Хамзин, Герман Ленков, Анатолий Сластин, Григорий Забелло.

Организатором шоу выступает Санкт-Петербургский государственный Ледовый театр, режиссёр шоу – Илья Авербух.

