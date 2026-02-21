Скидки
«Вы всё время ждёте какого-то чуда». Роднина — о недопуске россиян на ЧМ-2026 в Праге

«Вы всё время ждёте какого-то чуда». Роднина — о недопуске россиян на ЧМ-2026 в Праге
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что российских фигуристов вряд ли допустят до чемпионата мира – 2026 в Праге.

«Для меня это не стало сюрпризом. Это нормально. Вы всё время ждёте какого-то чуда или подвоха. Надо хотя бы немножечко поинтересоваться правилами. Мы ничего не нарушаем — просто у каждого вида спорта есть свои правила. Нас в этом сезоне допустили только до Олимпийских игр, и только в одиночном катании. Нас допустили, потому что это было рекомендацией МОК ко многим видам спорта. Если лыжи восприняли это пожелание, то и биатлон — нет. Допуска у нас на этот сезон не было. Был только допуск ограниченного количества спортсменов на Олимпийские игры», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

