Гербольдт: была уверенность, что в этом сезоне россиян не допустят, надеюсь на следующий

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о том, что российских фигуристов вряд ли допустят до чемпионата мира – 2026 в Праге.

«У меня почему-то была уверенность, что касаемо этого сезона мы однозначно не выступим. Очень надеюсь на следующий сезон. Конечно, хотелось бы, надеялись, но я была уверена, что нас не допустят в этом сезоне. Не знаю почему — просто мне так казалось», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На Олимпиаде-2026 в Италии российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступили в нейтральном статусе и заняли шестые места в личных турнирах.