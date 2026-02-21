Губерниев прокомментировал недопуск российских фигуристов до ЧМ-2026 в Праге

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что российских фигуристов вряд ли допустят до чемпионата мира – 2026, который пройдёт в Праге.

«Было понятно, что люди будут вставлять нам палки в колёса. Ничего нового. Я не ждал, что нас допустят», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На Олимпиаде-2026 в Италии российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступили в нейтральном статусе и заняли шестые места в личных турнирах. Петросян и Гуменник получили право участвовать в Играх-2026, став лучшими на отборочном турнире в Пекине в сентябре 2025 года.