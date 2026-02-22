«Не стоит выставлять заоблачные баллы». Ягудин — о судействе фигуристов в России

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал судейство на Олимпийских играх — 2026 в Италии в отношении российских фигуристов.

«Однозначно хочу сказать – Аделию Петросян судили хорошо. Все элементы получили четвёртый уровень. Там ведь могли многое «порезать», но судили нормально – это правда. Петра Гуменника – нет. Я никогда не приму компоненты ниже, чем у тех, кто заваливал программы.

Но есть и другое мнение по поводу Петра – у нас его не особо озвучивают. Иностранные специалисты говорят, что всё медленно, всё в центре льда, нет скольжения, нет качества катания. Значит, нужно улучшаться, чтобы таких разговоров не было. Не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы. Понимаю, что мы любим и поддерживаем своих спортсменов, но не таким образом. Мне кажется, так мы делаем только хуже: закрываем глаза на недокруты, на недостаточную скорость и при этом ставим чуть ли не десятки за компоненты. Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах всё будет именно так, а не с десятками», — приводит слова Ягудина Metaratings.