Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: нет никакой гарантии, что Петросян не выбросит за рамки конвейерная система

Вайцеховская: нет никакой гарантии, что Петросян не выбросит за рамки конвейерная система
Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Главный вопрос в отношении Аделии Петросян заключается не в том, останется она в спорте после не слишком удачного выступления на Играх или нет, а в том, как именно может быть выстроена для неё постолимпийская реальность.

После столь тяжёлого во всех отношениях сезона неизменно должен наступить спад: нужно отдохнуть, как следует залечить травмы, начать перестраивать технику прыжков под изменившееся тело — а это достаточно долгий процесс, о котором можно судить на примере Софьи Самоделкиной, работающей с Рафаэлем Арутюняном. В Милане казахстанская спортсменка показала едва ли не лучшие по качеству прыжки среди всех участниц, но на то, чтобы сделать их таковыми, ушёл почти год очень кропотливой индивидуальной работы.

У Петросян же нет никакой гарантии, что её не выбросит за рамки та конвейерная система подготовки, в которой фигуристка находилась шесть или семь последних лет. Выбросила же она в своё время Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, да и многих других фигуристок по мере их взросления?» — приводит слова Вайцеховской RT на русском.

