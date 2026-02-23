Ученик Плющенко — о прокате КП на первенстве Москвы: ни за что не могу себя похвалить

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский оценил своё выступление на первенстве Москвы — 2026.

— Какие у вас мысли по поводу проката короткой программы на первенстве Москвы?

— Да нечего говорить. Пятое место после короткой программы, что тут ещё скажешь… Сам виноват, вращения не доделал. Эмоции только отрицательные насчёт короткой. Нет даже никаких положительных сторон, за которые я мог бы себя похвалить. Просто одни отрицательные и негативные мысли.

— Можете ли похвалить себя за технику, например?

— На технику не смотрел. Я понял, что все три вращения сделал максимально плохо. Прыжковый контент уже сразу у меня отошёл на другой план. Я не сделал даже ту работу, которую надо было. Хотя ехалось легко… Честно, обидно.

— На ваш взгляд, чего именно не хватило?

— Я даже сейчас на этот вопрос не смогу ответить, потому что сам не знаю, что должен был сделать, чтобы получились эти вращения. Наверное, надо было больше вращаться на тренировках. Хотя я вроде бы тоже вращался, не знаю.

— Что сказал тренер про короткую программу?

— Сразу Сергей Андреевич [Алексеев] сказал, что какая-то беда с вращениями. Я по ходу проката и сам понял, что с ними беда, потому что в либеле вообще какую-то ерунду сделал. В чиняне (прыжок во вращение. — Прим. «Чемпионата») тоже ерунду сделал, но я бы не сказал, что как-то плохо… Просто, честно, нет слов, ничего не хочется говорить. Часто ли такое происходит? Нет.

— Была ли какая-то конкретная установка от тренера перед выступлением в короткой программе?

— Просто чисто откатать и сделать всё, что можно. Сделать ту работу, которую надо было, а я не сделал. Обидно.

— Волнение сказалось?

— Я даже не волновался. Это же просто короткая программа с тройными прыжками. Что тут делать, тройные да и всё, иди домой отдыхать. А вот нет, я даже эту работу не смог сделать, в итоге пятым стал после короткой, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.