Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Плющенко — о прокате КП на первенстве Москвы: ни за что не могу себя похвалить

Ученик Плющенко — о прокате КП на первенстве Москвы: ни за что не могу себя похвалить
Комментарии

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский оценил своё выступление на первенстве Москвы — 2026.

— Какие у вас мысли по поводу проката короткой программы на первенстве Москвы?
— Да нечего говорить. Пятое место после короткой программы, что тут ещё скажешь… Сам виноват, вращения не доделал. Эмоции только отрицательные насчёт короткой. Нет даже никаких положительных сторон, за которые я мог бы себя похвалить. Просто одни отрицательные и негативные мысли.

— Можете ли похвалить себя за технику, например?
— На технику не смотрел. Я понял, что все три вращения сделал максимально плохо. Прыжковый контент уже сразу у меня отошёл на другой план. Я не сделал даже ту работу, которую надо было. Хотя ехалось легко… Честно, обидно.

— На ваш взгляд, чего именно не хватило?
— Я даже сейчас на этот вопрос не смогу ответить, потому что сам не знаю, что должен был сделать, чтобы получились эти вращения. Наверное, надо было больше вращаться на тренировках. Хотя я вроде бы тоже вращался, не знаю.

— Что сказал тренер про короткую программу?
— Сразу Сергей Андреевич [Алексеев] сказал, что какая-то беда с вращениями. Я по ходу проката и сам понял, что с ними беда, потому что в либеле вообще какую-то ерунду сделал. В чиняне (прыжок во вращение. — Прим. «Чемпионата») тоже ерунду сделал, но я бы не сказал, что как-то плохо… Просто, честно, нет слов, ничего не хочется говорить. Часто ли такое происходит? Нет.

— Была ли какая-то конкретная установка от тренера перед выступлением в короткой программе?
— Просто чисто откатать и сделать всё, что можно. Сделать ту работу, которую надо было, а я не сделал. Обидно.

— Волнение сказалось?
— Я даже не волновался. Это же просто короткая программа с тройными прыжками. Что тут делать, тройные да и всё, иди домой отдыхать. А вот нет, я даже эту работу не смог сделать, в итоге пятым стал после короткой, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Эксклюзив
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android