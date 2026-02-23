Чемпион России по прыжкам: каково было вернуться на юниорские старты? Весело, чё

Чемпион России по прыжкам российский фигурист Никита Сарновский поделился впечатлениями от выступления на турнире среди юниоров.

— Какие у вас впечатления от возвращения на юниорские старты?

— Ну чё? Весело (улыбается). Видеть старые знакомые лица тоже приятно.

— Было ли непривычно перестраивать контент в соответствии с юниорскими правилами? Не появилась ли ностальгия от возвращения?

— Да. Не суперсложно это далось, но непривычно было. Непривычно себя перестраивать с четверных прыжков на тройные. Ностальгия не появилась.

— Был ли план защитить тут титул?

— Честно, вообще глубоко. Главное — это делать свою работу. Чистый прокат равен отбору на первенство, а также защите своего звания.

— Стояла ли на этот старт какая-то задача? Была ли цель отобраться на первенство России старшего возраста?

— Задача была чисто откатать программы. Чистый прокат равен отбору на первенство России, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.